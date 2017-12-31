Голую Гаяне Багдасарян вытащил из бассейна рыжий мужчина
Гаяне Багдасарян обнародовала на своей странице в Instagram ролик, на котором ее вытаскивает из бассейна рыжий мужчина. Поклонники отметили, что молодому человеку очень повезло, так как он смог так приблизиться к модели.
На ролике Багдасарян висит на шее у рыжего мужчины, личность которого она предпочла скрыть. Он выносит ее из бассейна, после чего оставляет на лежаке. В этот момент на модели нет никакой одежды, кроме нижней части раздельного купальника.
Несмотря на большое количество негативных комментариев под публикацией, она собрала более 10 тысяч просмотров всего за несколько минут. Поклонники отметили, что модели нужно вести себя более сдержано.
На ролике Багдасарян висит на шее у рыжего мужчины, личность которого она предпочла скрыть. Он выносит ее из бассейна, после чего оставляет на лежаке. В этот момент на модели нет никакой одежды, кроме нижней части раздельного купальника.
Несмотря на большое количество негативных комментариев под публикацией, она собрала более 10 тысяч просмотров всего за несколько минут. Поклонники отметили, что модели нужно вести себя более сдержано.
Автор: Махов Артем