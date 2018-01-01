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Актриса Катерина Шпица показала в Instagram совместное фото с отцом
Катерина Шпица разместила на личной странице в Instagram совместный симок с отцом после посещения Московского Губернского театра. Актриса сообщила, что в рамках культпохода они посмотрели постановку «Вишневый сад».

Актриса Катерина Шпица показала в Instagram совместное фото с отцом


«У нас с папой состоялся культпоход! Прекрасный «Вишневый сад» в МГТ! Браво, Сергей Безруков и артисты!» - написала Шпица в комментарии к снимку.

Поклонники знаменитости сообщили, что у неё сильное внешнее сходство с отцом. Пользователи Instagram написали огромное количество положительных комментариев. Сам снимок собрал больше 14,5 тысяч отметок «Нравится». При этом многих удивила молодость отца актрисы. Комментаторы отмечают, что после сбривания растительности на лице его можно будет принять за ровесника дочери.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 16:30
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