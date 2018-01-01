Цена на смартфон Xiaomi Redmi 4X стала еще более доступной в Росии
Доступная цена на смартфон Xiaomi Redmi 4X сделала его самым популярным среди бюджетных моделей. Китайские компании вышли на российский рынок с хорошими предложениями. Всё больше россиян выбирают китайские телефоны.
Смартфон Xiaomi Redmi 4X стал самым продаваемым китайским гаджетом. Хорошая комплектация и бюджетная цена вывели его в лидеры. Компания Xiaomi стала адаптировать свои устройства русским языком в заводской версии, что позволяет с первой минуты оценить все прелести данной модели без каких-либо дополнительных манипуляций. Оснащенный системой Android смартфон сам обновляет программное обеспечение до последней существующей версии.
Металлический корпус Xiaomi Redmi 4X, представленный в трех цветах, сканер отпечатка пальца, основная камера 13 Мп, оперативная память в 2 ГБ (3 ГБ и 4 ГБ) привлекают покупателей. А доступность цены пи этом становится основным в решении сделать покупку.
На сегодняшний день в России Xiaomi Redmi 4X в базовой комплектации с оперативной памятью в 2 ГБ можно приобрести за 7600 руб. Смартфоны с расширенной памятью до 3 ГБ и 4 ГБ будут стоить несколько дороже.
Владельцы модной и стильной новинки оставляют только положительные комментарии о работе Xiaomi Redmi 4X.
Смартфон Xiaomi Redmi 4X стал самым продаваемым китайским гаджетом. Хорошая комплектация и бюджетная цена вывели его в лидеры. Компания Xiaomi стала адаптировать свои устройства русским языком в заводской версии, что позволяет с первой минуты оценить все прелести данной модели без каких-либо дополнительных манипуляций. Оснащенный системой Android смартфон сам обновляет программное обеспечение до последней существующей версии.
Металлический корпус Xiaomi Redmi 4X, представленный в трех цветах, сканер отпечатка пальца, основная камера 13 Мп, оперативная память в 2 ГБ (3 ГБ и 4 ГБ) привлекают покупателей. А доступность цены пи этом становится основным в решении сделать покупку.
На сегодняшний день в России Xiaomi Redmi 4X в базовой комплектации с оперативной памятью в 2 ГБ можно приобрести за 7600 руб. Смартфоны с расширенной памятью до 3 ГБ и 4 ГБ будут стоить несколько дороже.
Владельцы модной и стильной новинки оставляют только положительные комментарии о работе Xiaomi Redmi 4X.
Автор: Бойцова Мария