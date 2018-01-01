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Лидером продаж General Motors стал кроссовер Baojun 510
Концерн General Motors подвел итоги своих продаж за прошедшие 11 месяцев в Поднебесной. Лидером стал новый кроссовер Baojun 510.
С начала 2017 года и до конца прошлого месяца в Китае было продано 305 000 таких авто. Модель заняла вторую позицию в сегменте кроссоверов, уступив лидерство Haval H6.

Лидером продаж General Motors стал кроссовер Baojun 510


Когда Baojun 510 появился на рынке Поднебесной, местные СМИ назвали его «убийцей» модели Hyundai Creta. Однако потенциал машины оказался больше: в ноябре новинку продали в количестве 50 000 экземпляров, а Creta купили только 6 000 человек.

Размеры Baojun примерно такие же, как у корейского авто: длина составляет 4 220 мм, высота – 1 605 мм, ширина – 1 740 мм, колесная база достигает 2 550 мм.

Базовая модификация 510 со 122-сильным «атмосферником» рабочим объемом 1,5 л, приводом на передние колеса и 5-скоростной МКПП обойдется в 59 800 юаней. Версия с роботизированной коробкой iAMT стоит 68 800 юаней. Во всех комплектациях предлагается только передний привод.

В списке оснащения кроссовера есть система стабилизации, 6 подушек безопасности, мониторинг давления в резине, мультимедиа с большим тачпадом, система навигации, многофункциональный руль, климат-контроль, кожа в салоне и люк, оснащенный электроприводом.

Автор: Дрокина Татьяна
Вчера, 20:30
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