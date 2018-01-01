Лидером продаж General Motors стал кроссовер Baojun 510
Концерн General Motors подвел итоги своих продаж за прошедшие 11 месяцев в Поднебесной. Лидером стал новый кроссовер Baojun 510.
С начала 2017 года и до конца прошлого месяца в Китае было продано 305 000 таких авто. Модель заняла вторую позицию в сегменте кроссоверов, уступив лидерство Haval H6.
Когда Baojun 510 появился на рынке Поднебесной, местные СМИ назвали его «убийцей» модели Hyundai Creta. Однако потенциал машины оказался больше: в ноябре новинку продали в количестве 50 000 экземпляров, а Creta купили только 6 000 человек.
Размеры Baojun примерно такие же, как у корейского авто: длина составляет 4 220 мм, высота – 1 605 мм, ширина – 1 740 мм, колесная база достигает 2 550 мм.
Базовая модификация 510 со 122-сильным «атмосферником» рабочим объемом 1,5 л, приводом на передние колеса и 5-скоростной МКПП обойдется в 59 800 юаней. Версия с роботизированной коробкой iAMT стоит 68 800 юаней. Во всех комплектациях предлагается только передний привод.
В списке оснащения кроссовера есть система стабилизации, 6 подушек безопасности, мониторинг давления в резине, мультимедиа с большим тачпадом, система навигации, многофункциональный руль, климат-контроль, кожа в салоне и люк, оснащенный электроприводом.
С начала 2017 года и до конца прошлого месяца в Китае было продано 305 000 таких авто. Модель заняла вторую позицию в сегменте кроссоверов, уступив лидерство Haval H6.
Когда Baojun 510 появился на рынке Поднебесной, местные СМИ назвали его «убийцей» модели Hyundai Creta. Однако потенциал машины оказался больше: в ноябре новинку продали в количестве 50 000 экземпляров, а Creta купили только 6 000 человек.
Размеры Baojun примерно такие же, как у корейского авто: длина составляет 4 220 мм, высота – 1 605 мм, ширина – 1 740 мм, колесная база достигает 2 550 мм.
Базовая модификация 510 со 122-сильным «атмосферником» рабочим объемом 1,5 л, приводом на передние колеса и 5-скоростной МКПП обойдется в 59 800 юаней. Версия с роботизированной коробкой iAMT стоит 68 800 юаней. Во всех комплектациях предлагается только передний привод.
В списке оснащения кроссовера есть система стабилизации, 6 подушек безопасности, мониторинг давления в резине, мультимедиа с большим тачпадом, система навигации, многофункциональный руль, климат-контроль, кожа в салоне и люк, оснащенный электроприводом.
Автор: Дрокина Татьяна