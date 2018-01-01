В новогодние праздники парковаться в Москве можно бесплатно
Деньги за припаркованный на улицах Москвы автомобиль в новогодние дни платить не нужно. Мэр Москвы сообщил новость в своем Twitter.
Так, по словам градоначальника, в новогодние праздничные дни интенсивность автомобильного движения в Москве сильно снижается, поэтому бесплатная парковка никоим образом не создаст помех. Водители смогут бесплатно останавливаться на любой уличной парковке города, правда, власти призывают соблюдать правила. Плоскостные стоянки со шлагбаумами продолжат работу, согласно утвержденным расценкам.
Так, по словам градоначальника, в новогодние праздничные дни интенсивность автомобильного движения в Москве сильно снижается, поэтому бесплатная парковка никоим образом не создаст помех. Водители смогут бесплатно останавливаться на любой уличной парковке города, правда, власти призывают соблюдать правила. Плоскостные стоянки со шлагбаумами продолжат работу, согласно утвержденным расценкам.
Автор: Артемов Сергей