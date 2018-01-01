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Эксперты: Компания Илона Маска SpaceX первой в 2018 году отправит в космос Falcon Heavy
Эксперты сообщили, что на будущий год запланировано несколько космических миссий и испытаний. При этом первой в 2018 году совершит полет ракета Falcon Heavy, построенная компанией Илона Маска SpaceX.

Эксперты: Компания Илона Маска SpaceX первой в 2018 году отправит в космос Falcon Heavy


Запуск ракеты Falcon Heavy запланирован уже на январь. Ракета создана на базе трех связанных между собой ядер Falcon 9. Также в январе в космос отправится ракета компании Rocket Lab. Это будет тестовый полет, второй намечен на февраль. В случае успешного испытания, по мнению специалистов, корпорация начнет планировать коммерческие миссии.

На март намечен полет корабля NASA. Задачу осуществит компания TESS. Цель миссии - поиск далеких планет. В конце марта определят победителя конкурса Google Lunar X Prize. Мероприятие определит корабль, который полетит на Луну.

В апреле начнется тестирование Crew Dragon и CST-100 Starliner, разработанных компанией Маска. В это время в космос отправится и капсула Boeing, построенная для транспортировки пассажиров. Испытания закончатся в ноябре. В мае планируют отправить на Марс лендер NASA. Корабль InSight займется подробным изучением среды Красной планеты.

Первый космический корабль NASA, который должен будет коснуться Солнца, полетит летом. По словам экспертов, слово «коснуться» сильно преувеличивает цель, на самом деле аппарат пройдет на дистанции более 6 миллионов километров от светила, задев лишь верхние края атмосферы. На октябрь запланирована миссия на Меркурий. Это совместный проект Европы и Японии BepiColombo, он предполагает отправку двух кораблей.
Автор: Нина Лукашева
Вчера, 18:00
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