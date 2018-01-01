Заявление Киева о Крымском мосте связано с поставками оружия из США
В России считают, что заявление Киева по поводу Крымского моста непосредственно связано с поставками оружия из США. Российские политические деятели продолжают обсуждение слов замначальника Генштаба ВС Украины Игоря Романенко.
Депутатом государственной думы Русланом Бальбеком было высказано мнение о том, что громкое заявление от украинской стороны обусловлено недавним одобрением с позиции Штатов лицензии на экспорт для Украины легкого вида вооружения и стрелкового оружия производства США.
«Видимо, Киеву прописали «укол храбрости» под видом обещания о регулярных оружейных поставках из-за океана, и теперь у представителей украинской армии по примеру Романенко разыгралась бурная фантазия. Крым – есть и будет неприступной крепостью России. Мы не позволим гражданам полуострова усомниться в их безопасности», — прокомментировал ситуацию депутат Руслан Бальбек.
Депутатом государственной думы Русланом Бальбеком было высказано мнение о том, что громкое заявление от украинской стороны обусловлено недавним одобрением с позиции Штатов лицензии на экспорт для Украины легкого вида вооружения и стрелкового оружия производства США.
«Видимо, Киеву прописали «укол храбрости» под видом обещания о регулярных оружейных поставках из-за океана, и теперь у представителей украинской армии по примеру Романенко разыгралась бурная фантазия. Крым – есть и будет неприступной крепостью России. Мы не позволим гражданам полуострова усомниться в их безопасности», — прокомментировал ситуацию депутат Руслан Бальбек.
Автор: Дягилев Михаил