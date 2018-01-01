С нового года в Набережных Челнах частично снизятся тарифы на услуги ЖКХ
С начала 2018 года на территории Набережных Челнов произойдет частичное снижение отдельных тарифов на услуги ЖКХ. Соответствующие сведения предоставляются местным комитетом по тарифам.
Так, утверждается в заявлении, цена одного гигакалория тепловой энергии теперь составит порядка 1,52 тысячи рублей. Кроме того, на 3% сократится стоимость в городе водоотведения. В частности, вместо 13,53 рублей жителям Набережных Челнов придется платить только 13,05 рублей. Что до горячей воды, то здесь ожидается, что один ее кубометр не должен обходиться дороже 145 рублей. При этом показатель может варьироваться в зависимости от того, открытая система водозабора у дома или же напротив закрытая. В управлении городского хозяйства и жизнеобеспечения населения убеждены, что такая система достаточно выгодна, поскольку фактическое потребление по приборам учета в значительной мере больше.
Что до других услуг ЖКХ в Набережных Челнах, то с 1 января их стоимость останется без изменений. Отмечается, что резких скачков “коммуналки” в ближайшем будущем не предвидится, а снижение цены в среднем находится на уровне 3%.
Так, утверждается в заявлении, цена одного гигакалория тепловой энергии теперь составит порядка 1,52 тысячи рублей. Кроме того, на 3% сократится стоимость в городе водоотведения. В частности, вместо 13,53 рублей жителям Набережных Челнов придется платить только 13,05 рублей. Что до горячей воды, то здесь ожидается, что один ее кубометр не должен обходиться дороже 145 рублей. При этом показатель может варьироваться в зависимости от того, открытая система водозабора у дома или же напротив закрытая. В управлении городского хозяйства и жизнеобеспечения населения убеждены, что такая система достаточно выгодна, поскольку фактическое потребление по приборам учета в значительной мере больше.
Что до других услуг ЖКХ в Набережных Челнах, то с 1 января их стоимость останется без изменений. Отмечается, что резких скачков “коммуналки” в ближайшем будущем не предвидится, а снижение цены в среднем находится на уровне 3%.
Автор: Марина Вебер