СМИ: В Дагестане в одном из детских садов детям выдали просроченные конфеты
В одном из детских дошкольных учреждений Дагестана детям под Новый год раздали конфеты, имеющие просроченный срок годности. Один из родителей обнаружил нарушение. Мужчина снял конфеты на видео и разместил в Сети, сообщают СМИ.
Информируется, что просроченные конфеты находились в новогодних подарках, предназначенных для малышей. Один из жителей Махачкалы, отец ребёнка, посещающего детский сад, в котором обнаружили просроченные конфеты, разместил в соцсети видеоролик. На нём запечатлен подарочный набор, который ребёнку выдали в дошкольном учреждении во время детского утренника. Как оказалось, срок годности на кондитерские изделия истёк в 2016 году.
Особо отмечено, что автор видеосюжета не назвал номер детского дошкольного учреждения, где произошел инцидент. Многочисленные пользователи Сети были возмущены произошедшим. Было предложено заявить о случившемся в соответствующие ведомства.
Информируется, что просроченные конфеты находились в новогодних подарках, предназначенных для малышей. Один из жителей Махачкалы, отец ребёнка, посещающего детский сад, в котором обнаружили просроченные конфеты, разместил в соцсети видеоролик. На нём запечатлен подарочный набор, который ребёнку выдали в дошкольном учреждении во время детского утренника. Как оказалось, срок годности на кондитерские изделия истёк в 2016 году.
Особо отмечено, что автор видеосюжета не назвал номер детского дошкольного учреждения, где произошел инцидент. Многочисленные пользователи Сети были возмущены произошедшим. Было предложено заявить о случившемся в соответствующие ведомства.
Автор: Семен Зайцев