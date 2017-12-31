В Екатеринбурге водитель протаранил трамвай и сбежал с места ДТП
В Екатеринбурге легковой автомобиль протаранил трамвай, после чего его водитель скрылся с места происшествия. По информации от местной полиции, в результате инцидента никто не пострадал.
Инцидент произошел сегодня ранним утром на перекрестке проспекта Ленина и улицы 8 марта. По словам очевидцев, легковой автомобиль не уступил дорогу трамваю, в результате чего произошло столкновение. После этого водитель машины вышел из салона и скрылся с места аварии, оставив транспортное средство на центре проезжей части.
Из-за аварии трамваи встали примерно на 20 минут. По информации от локальной полиции, прохожим пришлось самостоятельно оттаскивать разбитый автомобиль на обочину.
Инцидент произошел сегодня ранним утром на перекрестке проспекта Ленина и улицы 8 марта. По словам очевидцев, легковой автомобиль не уступил дорогу трамваю, в результате чего произошло столкновение. После этого водитель машины вышел из салона и скрылся с места аварии, оставив транспортное средство на центре проезжей части.
Из-за аварии трамваи встали примерно на 20 минут. По информации от локальной полиции, прохожим пришлось самостоятельно оттаскивать разбитый автомобиль на обочину.
Автор: Махов Артем