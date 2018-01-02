В Екатеринбурге автомобилисты создали в честь Нового года елку из 120 машин
В Екатеринбурге автомобилисты выстроили 120 машин в форме огромной елки. Мероприятие провели ночью на 31 декабря в парковочной зоне «Екатеринбург-Экспо». Для участия в праздничном флешмобе часть автолюбителей прибыла из области.
«В иных городах в минувшем году автомобилисты создавали фигуры снежинок и ёлок. Перед наступлением Нового года многие представляли снимки с аналогичных флешмобов», - отметил организатор акции во время общения с журналистами, поясняя свое желание провести акцию в Екатеринбурге.
Группа автомобилистов объехала региональный центр в поисках подходящей для мероприятия площадки. Одни оказались слишком узкими, иные – недостаточно длинными. В итоге выбор был остановлен на парковочной зоне «Екатеринбург-Экспо».
«В иных городах в минувшем году автомобилисты создавали фигуры снежинок и ёлок. Перед наступлением Нового года многие представляли снимки с аналогичных флешмобов», - отметил организатор акции во время общения с журналистами, поясняя свое желание провести акцию в Екатеринбурге.
Группа автомобилистов объехала региональный центр в поисках подходящей для мероприятия площадки. Одни оказались слишком узкими, иные – недостаточно длинными. В итоге выбор был остановлен на парковочной зоне «Екатеринбург-Экспо».
Автор: Валерий Антонов