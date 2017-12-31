Мария Кожевникова показала новогоднее фото с животом
Мария Кожевникова обнародовала на своей странице в Instagram новогоднюю фотографию с увеличившимся животом. По словам актрисы, текущий год принес ей массу счастливых моментов, однако она надеется, что следующий будет еще радостнее.
«В 2017 году я испытала огромное счастье, когда на свет появился мой ребенок. Нам никогда не было страшно, хотя не было схваток. Благодаря профессионалам своего дела роды прошли спокойно и без происшествий. В следующем году я надеюсь на еще большее количество интересных и радостных событий», - рассказала Кожевникова.
Поклонники также опубликовали поздравления в комментариях и пожелали Кожевниковой и всей ее семье счастья и здоровья в следующем году. Публикация за считанные минуты набрала более 8 тысяч лайков.
«В 2017 году я испытала огромное счастье, когда на свет появился мой ребенок. Нам никогда не было страшно, хотя не было схваток. Благодаря профессионалам своего дела роды прошли спокойно и без происшествий. В следующем году я надеюсь на еще большее количество интересных и радостных событий», - рассказала Кожевникова.
Поклонники также опубликовали поздравления в комментариях и пожелали Кожевниковой и всей ее семье счастья и здоровья в следующем году. Публикация за считанные минуты набрала более 8 тысяч лайков.
Автор: Махов Артем