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В Уфе водители 215 машин устроили новогодний флешмоб, выстроившись в форме елки
В Уфе водители 215 машин устроили праздничный новогодний флешмоб, выстроившись на дороге в форме гигантской елки. Акция прошла на одной из городских парковок, украшение в виде звезды-верхушки сформировали служебные автомобили Росгвардии.

В Уфе водители 215 машин устроили новогодний флешмоб, выстроившись в форме елки


В преддверии Нового года уфимские автомобилисты собрали из машин самую большую за все время елку. В акции участвовали 215 машин, это стало новым рекордом. Особенно благодарны организаторы мероприятия Росгвардии. Полицейские машины образовали на вершине фигуры красивую звезду из проблесковых маячков.

В новогодней акции участвовали многие автоклубы. Все они прибыли со своими флагами. Мероприятие было очень радостным и благожелательным. По словам организаторов, на площадке между самыми разными людьми царили единение и согласие. Действо участники запечатлели на видео, оно получилось очень зрелищным и эффектным.

По словам устроителей, каждый год такой новогодний флешмоб собирает все больше людей. Организаторы пожелали участникам и жителям России позитива, счастья, радости и, конечно же, исполнения желаний.
Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 01:00
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