В ночь на воскресенье на Кубани трое человек погибли в перестрелке в кафе
Двое преступников, подозреваемых в совершении убийств, задержаны в Краснодарском крае. В станице Ладожской мужчинами были застрелены трое посетителей местного кафе.
Преступники были задержаны в результате плана-перехвата, объявленного полицией. Машину, соответствующую описанию очевидцев, задержали и взяли под стражу двух граждан, у которых было найдено оружие. Немногим ранее, в станице Ладожской, прибывшая на вызов полиция обнаружила трех убитых граждан с огнестрельными ранами в помещении кафе.
Преступники были задержаны в результате плана-перехвата, объявленного полицией. Машину, соответствующую описанию очевидцев, задержали и взяли под стражу двух граждан, у которых было найдено оружие. Немногим ранее, в станице Ладожской, прибывшая на вызов полиция обнаружила трех убитых граждан с огнестрельными ранами в помещении кафе.
Автор: Артемов Сергей