В преддверии Нового года в Омске объявлено штормовое предупреждение
На территории Омска в преддверии празднования Нового года объявлено штормовое предупреждение. Причиной этому, отмечают в экстренных службах города, стали неблагоприятные погодные условия.
Штормовое предупреждение прозвучало от представителей Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. После этого предостережения для граждан озвучили и в администрации Омска. В частности, 31 декабря в пределах города ожидается стремительное ухудшение погодных условий, а именно сильная изморозь в паре с гололедом. Отмечается, что такая погода чревата коммунальными авариями, а также создает риск возникновения опасных ситуаций на дороге и увеличения числа ДТП. Такая обстановка может фиксироваться не только непосредственно на территории Омска, но и в ряде других районов области.
СМИ отмечают, что жители города в большинстве своем штормовым предупреждением не напуганы, и напротив радуются, что наконец-то наблюдается по-настоящему зимняя погода. Синоптики, кроме того, прогнозируют в Омске похолодание в новогоднюю ночь до -20 градусов.
Штормовое предупреждение прозвучало от представителей Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. После этого предостережения для граждан озвучили и в администрации Омска. В частности, 31 декабря в пределах города ожидается стремительное ухудшение погодных условий, а именно сильная изморозь в паре с гололедом. Отмечается, что такая погода чревата коммунальными авариями, а также создает риск возникновения опасных ситуаций на дороге и увеличения числа ДТП. Такая обстановка может фиксироваться не только непосредственно на территории Омска, но и в ряде других районов области.
СМИ отмечают, что жители города в большинстве своем штормовым предупреждением не напуганы, и напротив радуются, что наконец-то наблюдается по-настоящему зимняя погода. Синоптики, кроме того, прогнозируют в Омске похолодание в новогоднюю ночь до -20 градусов.
Автор: Марина Вебер