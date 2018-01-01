Ефим Шифрин в Facebook попрощался с ушедшим из жизни Александром Шавриным
Ефим Шифрин написал в соцсети Facebook пост, которым попрощался со своим коллегой Александром Шавриным. Актёр ушёл из жизни рано утром 30 декабря в возрасте 57 лет.
Уточняется, что заслуженный артист РФ умер из-за продолжительной болезни, истощившей его организм. Ефим Шифрин выразил сожаление в связи со смертью Александра Шаврина на странице в Facebook. Он охарактеризовал уходящий год как «прожорливый», подразумевая смерти в 2017 году таких известных российских деятелей искусства: Георгия Тараторкина, Олега Видова, Алексея Баталова, Веры Глаголевой, Натальи Юнниковой, Андрея Меньшикова, Дмитрия Марьянова, Михаила Задорнова, Дмитрия Хворостовского, Леонида Броневого и многих других.
Уточняется, что заслуженный артист РФ умер из-за продолжительной болезни, истощившей его организм. Ефим Шифрин выразил сожаление в связи со смертью Александра Шаврина на странице в Facebook. Он охарактеризовал уходящий год как «прожорливый», подразумевая смерти в 2017 году таких известных российских деятелей искусства: Георгия Тараторкина, Олега Видова, Алексея Баталова, Веры Глаголевой, Натальи Юнниковой, Андрея Меньшикова, Дмитрия Марьянова, Михаила Задорнова, Дмитрия Хворостовского, Леонида Броневого и многих других.
Автор: Воробьева Алина