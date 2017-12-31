Голая Катерина Варнава подвела итоги года
Катерина Варнава обнародовала откровенный снимок в Instagram, под которым подвела итоги уходящего года. По словам телеведущей и звезды Comedy Woman, она намерена принять участие в нескольких новых проектах.
«Для меня этот год был одним из самых сложных в жизни. Надеюсь, что следующий принесет только радость и счастье. Естественно, впереди много работы, ввиду чего я собираюсь начать развивать несколько новых проектов. Не стоит переживать по поводу мелочей, так как в жизни есть дела важнее. Не стоит бояться перемен, так как они в большинстве случаев ведут к улучшениям», - рассказала Варнава.
По словам звезды, она собирается активно работать для того, чтобы достигнуть всех поставленных целей. Публикация откровенного фото с поздравлениями собрала более 4 тысяч лайков всего за несколько минут.
«Для меня этот год был одним из самых сложных в жизни. Надеюсь, что следующий принесет только радость и счастье. Естественно, впереди много работы, ввиду чего я собираюсь начать развивать несколько новых проектов. Не стоит переживать по поводу мелочей, так как в жизни есть дела важнее. Не стоит бояться перемен, так как они в большинстве случаев ведут к улучшениям», - рассказала Варнава.
По словам звезды, она собирается активно работать для того, чтобы достигнуть всех поставленных целей. Публикация откровенного фото с поздравлениями собрала более 4 тысяч лайков всего за несколько минут.
Автор: Махов Артем