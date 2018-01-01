В Башкирии рост цен на товары и услуги за год возрос на 1,6%
В Башкирии, на протяжении 2017 года, произошел рост на товары и услуги на 1,6%. Согласно данным, опубликованным Башкортостанстатом, в регионе с начала года продукты подорожали в среднем на 0,6%.
В сегменте непродовольственных товаров изменения в сторону увеличения произошли на 1,4%. По оказываемым населению услугам рост был отмечен на уровне 3,6%. Аналитики отмечают, что в сравнении с 2016 годом уровень инфляции показал снижение. В прошедшем году он составлял 4,9%. По словам Рустэма Хамитова, главы Башкортостана, на сегодняшний день среднестатистическая заработная плата превышает в РБ 30 тысяч рублей.
Особо отмечено, что прожиточный минимум на протяжении третьего квартала нынешнего года составлял 8,611 тыс. рублей. Аналитики отмечают, что на новогоднее застолье жителям Башкирии придется потратить как минимум 1602,92 рублей, что составляет 5,34% от средней заработной платы в Республике.
В сегменте непродовольственных товаров изменения в сторону увеличения произошли на 1,4%. По оказываемым населению услугам рост был отмечен на уровне 3,6%. Аналитики отмечают, что в сравнении с 2016 годом уровень инфляции показал снижение. В прошедшем году он составлял 4,9%. По словам Рустэма Хамитова, главы Башкортостана, на сегодняшний день среднестатистическая заработная плата превышает в РБ 30 тысяч рублей.
Особо отмечено, что прожиточный минимум на протяжении третьего квартала нынешнего года составлял 8,611 тыс. рублей. Аналитики отмечают, что на новогоднее застолье жителям Башкирии придется потратить как минимум 1602,92 рублей, что составляет 5,34% от средней заработной платы в Республике.
Автор: Семен Зайцев