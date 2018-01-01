Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Экономика

В Башкирии рост цен на товары и услуги за год возрос на 1,6%
В Башкирии, на протяжении 2017 года, произошел рост на товары и услуги на 1,6%. Согласно данным, опубликованным Башкортостанстатом, в регионе с начала года продукты подорожали в среднем на 0,6%.

В Башкирии рост цен на товары и услуги за год возрос на 1,6%


В сегменте непродовольственных товаров изменения в сторону увеличения произошли на 1,4%. По оказываемым населению услугам рост был отмечен на уровне 3,6%. Аналитики отмечают, что в сравнении с 2016 годом уровень инфляции показал снижение. В прошедшем году он составлял 4,9%. По словам Рустэма Хамитова, главы Башкортостана, на сегодняшний день среднестатистическая заработная плата превышает в РБ 30 тысяч рублей.

Особо отмечено, что прожиточный минимум на протяжении третьего квартала нынешнего года составлял 8,611 тыс. рублей. Аналитики отмечают, что на новогоднее застолье жителям Башкирии придется потратить как минимум 1602,92 рублей, что составляет 5,34% от средней заработной платы в Республике.
Автор: Семен Зайцев
Вчера, 23:00
Читайте также
Загрузка...
В Уфе водители 215 машин устроили новогодний
В Екатеринбурге автомобилисты создали в честь
В Башкирии рост цен на товары и услуги за год
Ефим Шифрин в Facebook попрощался с ушедшим из
Авраам Руссо рассказал, что его и «Мисс
С нового года в Набережных Челнах частично
В Техасе НЛО следил за пассажирским самолетом
Заявление Киева о Крымском мосте связано с
В Норильске дороги находятся под наблюдением
В новогодние праздники парковаться в Москве можно
В РФ с 1 января подняли акцизы на бензин
Вводимый МИД Украины с января биометрический
Добавление комментария
Последние новости
02.01, 07:00 Певица Вера Брежнева покорила фанатов «сияющим» снимком
02.01, 06:30 Седан BMW 740e iPerformance получит гибридную силовую
02.01, 06:00 Максим Галкин поздравил подписчиков и обнародовал
02.01, 05:00 Житель Петербурга почти год насиловал восьмилетнюю дочь
02.01, 04:00 В Новосибирске пропала без вести 15-летняя девушка
02.01, 03:01 Перед Новым годом Сергей Лазарев в Instagram показал
02.01, 02:00 Виталий Уливанов стал победителем шоу «ТАНЦЫ-4» на ТНТ
02.01, 01:00 В Уфе водители 215 машин устроили новогодний флешмоб,
02.01, 00:00 В Екатеринбурге автомобилисты создали в честь Нового
01.01, 23:30 Информация о возможном выходе Hello Neighbor на PS4 и
01.01, 23:00 В Башкирии рост цен на товары и услуги за год возрос на
01.01, 22:00 Ефим Шифрин в Facebook попрощался с ушедшим из жизни
01.01, 21:30 Авраам Руссо рассказал, что его и «Мисс Москву-2017»
01.01, 21:00 СМИ: В Дагестане в одном из детских садов детям выдали
01.01, 20:30 Лидером продаж General Motors стал кроссовер Baojun 510
01.01, 20:00 С нового года в Набережных Челнах частично снизятся
01.01, 19:30 В Техасе НЛО следил за пассажирским самолетом
01.01, 19:00 Заявление Киева о Крымском мосте связано с поставками
01.01, 18:30 "Дом-2": Лиза Триандафилиди шокировала пользователей
01.01, 18:00 Эксперты: Компания Илона Маска SpaceX первой в 2018 году