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Виталий Уливанов стал победителем шоу «ТАНЦЫ-4» на ТНТ
Победителем четвертого сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ стал Виталий Уливанов. По словам артиста, он до последнего момента не верил в собственную победу.

Виталий Уливанов стал победителем шоу «ТАНЦЫ-4» на ТНТ


Единственное, что присутствовало в душе, так это уверенность в своих силах, рассказал Уливанов журналистам. Все остальное вызывало сомнения, поскольку быть уверенным на 100% нельзя никогда. Может вмешаться фортуна, и чей-то номер окажется проще, тогда есть вероятность, что тебя обойдут. По словам танцора, свой выигрыш в 3 миллиона рублей он, вероятнее всего, потратит на приобретение квартиры. Приз солидный и распорядиться им следует соответственно.

Виталий Уливанов признался, что очень волновался перед последним эфиром, однако на завершающем выступлении был спокоен. Самой большой поддержкой для него в этом конкурсе была семья. Мама с папой приезжали на концерты и даже были на финале. Сестра приехать не смогла, но поддерживала сообщениями.

Что касается встречи Нового года, то произошла она в Санкт-Петербурге. Виталий Уливанов провел новогоднюю ночь с любимой девушкой. Они прогулялись по красиво оформленному к празднику Невскому проспекту. Говорили о победе и о самых ярких моментах на шоу «ТАНЦЫ».
Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 02:00
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