Любовь Толкалина поразила поклонников снимком в откровенном наряде с глубоким декольте
Любовь Толкалина обнародовала откровенный снимок с глубоким декольте, под которым поздравила всех подписчиков с наступающим Новым годом. По ее словам, она активно занимается подготовкой к празднованию.
«Девочки редко проводят новогодние вечера вместе, так как готовят салаты и другие вкусности к столу. Я же решила перенести все дела на 31 декабря, подобрав себе красивое нижнее белье на год вперед. На праздник важно не только платье, но и то, что надето под ним», - написала Толкалина под снимком.
Подписчики отметили, что Любовь Толкалина выглядит очень молодо на снимке. Также многие поздравили ее с праздниками и пожелали творческого вдохновения и счастья. Публикация за считанные минуты собрала более 8 тысяч лайков.
«Девочки редко проводят новогодние вечера вместе, так как готовят салаты и другие вкусности к столу. Я же решила перенести все дела на 31 декабря, подобрав себе красивое нижнее белье на год вперед. На праздник важно не только платье, но и то, что надето под ним», - написала Толкалина под снимком.
Подписчики отметили, что Любовь Толкалина выглядит очень молодо на снимке. Также многие поздравили ее с праздниками и пожелали творческого вдохновения и счастья. Публикация за считанные минуты собрала более 8 тысяч лайков.
Автор: Махов Артем