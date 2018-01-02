В Новосибирске пропала без вести 15-летняя девушка
По информации поискового отряда «Доброспас», стало известно о пропаже без вести в Новосибирске девушки 15-летнего возраста, учащейся в лицее. В сообщении содержится факт ухода лицеистки вечером, 29 декабря, из здания НГТУ и отсутствии информации о ее прежнем местоположении.
Передаются подробности в приметах: возраст девушки 15 лет, рост ниже среднего, худощавое телосложение, цвет волос светлый. На пропавшей была куртка темно-зеленого цвета, черные штаны, черная зимняя обувь и светлая шапка. Волонтеры «Доброспаса» обращаются ко всем, кто может владеть какой-либо информацией касательно местонахождения пропавшей девочки. Необходимо обязательно поставить в известность любого представителя волонтерского движения в Новосибирске или обратиться в ближайший городской пункт полиции.
Передаются подробности в приметах: возраст девушки 15 лет, рост ниже среднего, худощавое телосложение, цвет волос светлый. На пропавшей была куртка темно-зеленого цвета, черные штаны, черная зимняя обувь и светлая шапка. Волонтеры «Доброспаса» обращаются ко всем, кто может владеть какой-либо информацией касательно местонахождения пропавшей девочки. Необходимо обязательно поставить в известность любого представителя волонтерского движения в Новосибирске или обратиться в ближайший городской пункт полиции.
Автор: Дягилев Михаил