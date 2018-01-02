Житель Петербурга почти год насиловал восьмилетнюю дочь
На территории Санкт-Петербурга местный житель на протяжении почти года насиловал собственную восьмилетнюю дочь. Сведения о происшествии предоставлены пресс-ведомством МВД по Северной столице.
Согласно имеющимся данным, накануне в полицию Петербурга обратилась жительница Калининского района. В своем заявлении гражданка указала, что с января 2017 и практически в течение всего года ее экс-супруг совершал в отношении ее восьмилетней дочери сексуальные действия, носившие насильственный характер. Кроме того, как удалось выяснить сотрудникам органов правопорядка города, подобные “встречи” отца с дочерью наблюдались непосредственно в квартире заявительницы.
Сейчас правоохранители Санкт-Петербурга официально объявили предполагаемого подозреваемого в розыск, поскольку бывшей супруге его местонахождение неизвестно. Других обстоятельств вышеупомянутого происшествия источниками не предоставляется, однако после проверки информации будет приниматься решение о возбуждении уголовного делопроизводства.
Согласно имеющимся данным, накануне в полицию Петербурга обратилась жительница Калининского района. В своем заявлении гражданка указала, что с января 2017 и практически в течение всего года ее экс-супруг совершал в отношении ее восьмилетней дочери сексуальные действия, носившие насильственный характер. Кроме того, как удалось выяснить сотрудникам органов правопорядка города, подобные “встречи” отца с дочерью наблюдались непосредственно в квартире заявительницы.
Сейчас правоохранители Санкт-Петербурга официально объявили предполагаемого подозреваемого в розыск, поскольку бывшей супруге его местонахождение неизвестно. Других обстоятельств вышеупомянутого происшествия источниками не предоставляется, однако после проверки информации будет приниматься решение о возбуждении уголовного делопроизводства.
Автор: Марина Вебер