Максим Галкин поздравил подписчиков и обнародовал трогательное семейное фото
Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал семейный снимок с Аллой Пугачевой и детьми. Также юморист поздравил всех подписчиков с Новым годом.
«Дорогие друзья, хотим поздравить всех с Новым годом. Счастье и радость будут обязательно преследовать вас на протяжении всех 12 месяцев. От лица Аллы, Лизы, Гарри и себя хочу пожелать только приятных моментов и крепкого здоровья», - написал Максим Галкин под публикацией.
Фотография всего за несколько минут получила более 14 тысяч лайков. Поклонники присоединились к поздравлениям Галкина и пожелали ему и его семье здоровья и счастья.
«Дорогие друзья, хотим поздравить всех с Новым годом. Счастье и радость будут обязательно преследовать вас на протяжении всех 12 месяцев. От лица Аллы, Лизы, Гарри и себя хочу пожелать только приятных моментов и крепкого здоровья», - написал Максим Галкин под публикацией.
Фотография всего за несколько минут получила более 14 тысяч лайков. Поклонники присоединились к поздравлениям Галкина и пожелали ему и его семье здоровья и счастья.
Автор: Махов Артем