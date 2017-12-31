В Омске экстренно эвакуировали аэропорт
В Омске 31 декабря из городского аэропорта экстренно эвакуировали людей. В здании был обнаружен подозрительный бесхозный предмет.
На месте происшествия уже работают эксперты, пожарные, спасатели, взрывотехники, медики и сотрудники полиции. Прилетевших в Омск пассажиров не выпускают из самолетов. Странный предмет с подозрительным содержимым заметили пассажиры. Они и позвонили в спецслужбы.
По информации региональных СМИ, проводится эвакуация людей. Между тем жители города пишут в социальных сетях, что это могут быть учения. Дело в том, что накануне подобные эвакуации прошли в некоторых торговых центрах города.
Ранее в последний день года также эвакуировали аэропорт в Кемерове.
На месте происшествия уже работают эксперты, пожарные, спасатели, взрывотехники, медики и сотрудники полиции. Прилетевших в Омск пассажиров не выпускают из самолетов. Странный предмет с подозрительным содержимым заметили пассажиры. Они и позвонили в спецслужбы.
По информации региональных СМИ, проводится эвакуация людей. Между тем жители города пишут в социальных сетях, что это могут быть учения. Дело в том, что накануне подобные эвакуации прошли в некоторых торговых центрах города.
Ранее в последний день года также эвакуировали аэропорт в Кемерове.
Автор: Нина Лукашева