В Петербурге работник метро грозился взорвать своего оппонента
В Петербурге один из работников метро в ходе ссоры с коллегой пригрозил ему взрывом. Кроме этого, мужчина во время эмоционального порыва «пообещал» взорвать и саму подземную станцию. Пояснять свои слова ему пришлось правоохранительным органам.
Конфликт между работниками метрополитена Петербурга произошёл во вторник 26 декабря. Угрозы по поводу взрыва его и подземной станции потерпевший от морального ущерба обдумывал в течение нескольких дней, после чего в воскресенье, 31 декабря, решил передать слова своего оппонента сотрудникам полиции. Правоохранители разбираются в данном инциденте.
Ранее в Петербурге задымилась синяя ветка метро.
Конфликт между работниками метрополитена Петербурга произошёл во вторник 26 декабря. Угрозы по поводу взрыва его и подземной станции потерпевший от морального ущерба обдумывал в течение нескольких дней, после чего в воскресенье, 31 декабря, решил передать слова своего оппонента сотрудникам полиции. Правоохранители разбираются в данном инциденте.
Ранее в Петербурге задымилась синяя ветка метро.
Автор: Воробьева Алина