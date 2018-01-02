Певица Вера Брежнева покорила фанатов «сияющим» снимком и естественной красотой
Популярная певица Вера Брежнева разместила в Сети «сияющий» снимок, отражающий её естественную красоту. Этим звезда покорила своих фанатов, особо отмечен минимум макияжа на лице артистки.
Сообщается, что естественная красота поп-исполнительницы понравилась её подписчикам. Поклонники Веры Брежневой были восхищены. На фотографии поп-певица представлена в звёздном наряде, с пышной прической. При этом отмечен минимум макияжа. Знаменитость принесла поздравления своим подписчикам в связи с новогодними праздниками, получив в ответ большое количество приятных пожеланий. «Shine bright like a star (Сияй ярко, как звезда). С Новым годом!», - написала Брежнева. Поклонники отмечают, что на «сияющей» фотографии певица изображена в эффектном наряде.
Фолловеры засыпали своего кумира комплиментами, отметив, что Вера Брежнева «самая яркая звёздочка», «красавица», «роскошная женщина». Многие пожелали певице здоровья, счастья, любви, удачи и успехов в творческой жизни. Поклонники написали, чтобы Брежнева и далее оставалась красивым, добрым, светлым и искренним человеком.
Сообщается, что естественная красота поп-исполнительницы понравилась её подписчикам. Поклонники Веры Брежневой были восхищены. На фотографии поп-певица представлена в звёздном наряде, с пышной прической. При этом отмечен минимум макияжа. Знаменитость принесла поздравления своим подписчикам в связи с новогодними праздниками, получив в ответ большое количество приятных пожеланий. «Shine bright like a star (Сияй ярко, как звезда). С Новым годом!», - написала Брежнева. Поклонники отмечают, что на «сияющей» фотографии певица изображена в эффектном наряде.
Фолловеры засыпали своего кумира комплиментами, отметив, что Вера Брежнева «самая яркая звёздочка», «красавица», «роскошная женщина». Многие пожелали певице здоровья, счастья, любви, удачи и успехов в творческой жизни. Поклонники написали, чтобы Брежнева и далее оставалась красивым, добрым, светлым и искренним человеком.
Автор: Семен Зайцев