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Седан BMW 740e iPerformance получит гибридную силовую установку
В 2018 году ожидается появление гибридной версии седана BMW 740e iPerformance, однако о некоторых характеристиках стал известно уже сейчас. К примеру, седан должен получить гибридную силовую установку, отдача которой составит 390-сил, а индекс версии будет 745е.
http://oane.ws/uploads/posts/2017-12/1514717700_bmw-i5-electric-car-range-851253.jpg

По предварительным данным, седан получит 2,0-литровый мотор с четырьмя цилиндрами, который будет работать совместно с высокопроизводительным электрическим мотором новейшей разработки.

Такая уникальная разработка позволит выдавать 390 лошадиных сил, превосходя гибридную версию 740e xDrive iPerformance на 68 л.с.
Кроме того, автомобиль получит блок электрических аккумуляторов, благодаря которым седан сможет проехать 22 километра на электротяге. По поводу остальных характеристик информации на данный момент нет, они появятся ближе к выпуску модели.

Ранее стало известно, что BMW рассматривает возможность локализации производства в Подмосковье.
Автор: Сергей Семенов
Сегодня, 06:30
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