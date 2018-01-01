В Норильске дороги находятся под наблюдением Снегурочки в погонах
В Норильске одну из центральных улиц города решила патрулировать Снегурочка в погонах, чем несколько удивила местных жителей. Горожане увидели, как она вместе с сотрудниками Госавтоинспекции несла службу и смотрела за порядком на дорогах.
Оказалось, дорожная полиция решила провести акцию под названием «Дед Мороз». Вместе с правоохранителями Снегурочка передавала записки школьников всем пешеходам и автолюбителям. В подаренных открытках ученики решили поздравить местных жителей с Новым годом.
Появившаяся в праздничном костюме девушка также заочно напомнила горожанам о правилах дорожного движения и о возможных наказаниях. Снегурочка стала желать водителям внимательности за рулем и вежливых «коллег» на дороге. Она напомнила, что во время управления автомобилем следует придерживаться установленных норм и быть аккуратными.
Оказалось, дорожная полиция решила провести акцию под названием «Дед Мороз». Вместе с правоохранителями Снегурочка передавала записки школьников всем пешеходам и автолюбителям. В подаренных открытках ученики решили поздравить местных жителей с Новым годом.
Появившаяся в праздничном костюме девушка также заочно напомнила горожанам о правилах дорожного движения и о возможных наказаниях. Снегурочка стала желать водителям внимательности за рулем и вежливых «коллег» на дороге. Она напомнила, что во время управления автомобилем следует придерживаться установленных норм и быть аккуратными.
Автор: Татьяна Кравченко