В Техасе НЛО следил за пассажирским самолетом
В Техасе пилоты одной из авиакомпаний сообщили, что во время полета за их пассажирским самолетом следил НЛО. Объект зафиксировали радары, поэтому уфологи уверены, что он имел внеземное происхождение.
Инцидент произошел 28 декабря над Глен Роуз. По словам очевидцев, неопознанный объект приблизился к самолету и застыл на некоторое время в воздухе. он имел размеры в два раза меньше лайнера, и летел за ним несколько километров. Затем инопланетный корабль будто растворился в небе и исчез с радаров.
Уфологи отмечают, что полученные сведения являются доказательством внеземного происхождения зафиксированного летающего корабля. Эксперты уверены, что пришельцы могли с легкостью нанести удар по лайнеру и повредить его или же захватить летевших в самолете людей. Мгновенно исчезнуть с радаров НЛО помогли внеземные технологии, поэтому он исчез так быстро, но затем появился еще в нескольких городах США.
Инцидент произошел 28 декабря над Глен Роуз. По словам очевидцев, неопознанный объект приблизился к самолету и застыл на некоторое время в воздухе. он имел размеры в два раза меньше лайнера, и летел за ним несколько километров. Затем инопланетный корабль будто растворился в небе и исчез с радаров.
Уфологи отмечают, что полученные сведения являются доказательством внеземного происхождения зафиксированного летающего корабля. Эксперты уверены, что пришельцы могли с легкостью нанести удар по лайнеру и повредить его или же захватить летевших в самолете людей. Мгновенно исчезнуть с радаров НЛО помогли внеземные технологии, поэтому он исчез так быстро, но затем появился еще в нескольких городах США.
Автор: Элана Ал-Лами