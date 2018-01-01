Авраам Руссо рассказал, что его и «Мисс Москву-2017» Елизавету Лопатину ничего не связывает
По информации СМИ, брак исполнителя Авраама Руссо и Морелы Фердман находится на грани разрушения, даже несмотря на двоих совместных детей. На одном из недавних общественных мероприятий певца и вовсе заметили в компании «Мисс Москвы-2017» Елизаветы Лопатиной.
Руссо в интервью отечественному изданию заявил, что не знаком с моделью, а пришёл на вечеринку издания «LF City» по приглашению его хозяйки. В один момент Лопатина подошла к исполнителю и призналась, что является его поклонницей. Он признаёт красоту девушки и считает, что она заслужила звание «Мисс Москва».
Певец опровергает различные слухи журналистов по поводу «романов на стороне», ведь намерен помириться с супругой. По его мнению, сложности в супружеской жизни начались из-за того, что пара большую часть времени проводила на разных континентах: Фердман проживала в США, а Руссо – в РФ.
Руссо в интервью отечественному изданию заявил, что не знаком с моделью, а пришёл на вечеринку издания «LF City» по приглашению его хозяйки. В один момент Лопатина подошла к исполнителю и призналась, что является его поклонницей. Он признаёт красоту девушки и считает, что она заслужила звание «Мисс Москва».
Певец опровергает различные слухи журналистов по поводу «романов на стороне», ведь намерен помириться с супругой. По его мнению, сложности в супружеской жизни начались из-за того, что пара большую часть времени проводила на разных континентах: Фердман проживала в США, а Руссо – в РФ.
Автор: Русанов Руслан