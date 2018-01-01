Информация о возможном выходе Hello Neighbor на PS4 и Nintendo Switch появилась в Сети
Приключенческая игра Hello Neighbor, релиз которой на PC и Xbox One состоялся в декабре, может стать доступной владельцам PS4 и Nintendo Switch. Об этом свидетельствует рейтинг игры для этих платформ, опубликованный агентством PEGI.
Hello Neighbor содержит элементы стелса и ужастика и рекомендуется детям от 7 лет. Главный герой обживается в новом доме за городом и вдруг замечает, что его сосед ведет себя подозрительно. Чтобы выяснить, что происходит в соседском подвале, он пробирается в чужой дом, где ему предстоит попытаться выведать тайны соседа, не дав ему себя обнаружить.
Hello Neighbor, разработанная совместно с российскими специалистами, стала самой ожидаемой новинкой зимы. На официальном сайте игры разработчики пока не сообщали о планируемых релизах на других консолях, но эксперты полагают, что студия Dynamic Pixels готовит презентацию на будущий год.
Hello Neighbor содержит элементы стелса и ужастика и рекомендуется детям от 7 лет. Главный герой обживается в новом доме за городом и вдруг замечает, что его сосед ведет себя подозрительно. Чтобы выяснить, что происходит в соседском подвале, он пробирается в чужой дом, где ему предстоит попытаться выведать тайны соседа, не дав ему себя обнаружить.
Hello Neighbor, разработанная совместно с российскими специалистами, стала самой ожидаемой новинкой зимы. На официальном сайте игры разработчики пока не сообщали о планируемых релизах на других консолях, но эксперты полагают, что студия Dynamic Pixels готовит презентацию на будущий год.
Автор: Лысенко Александра