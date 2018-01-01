Во Владивостоке в Новый год запущенная петарда вызвала «конец света»





«После новогоднего поздравления Владимира Путина в нашем доме наступил, можно сказать, «конец света». Сидели при свечах, как в 90-е годы. Просто идеальный Новый год», - написала в комментариях к видео одна из жительниц Владивостока.



Оставшиеся без электричества люди праздновали наступление нового 2018 года при свечах и в разочарованном состоянии. Специалисты на протяжении 4-х часов устраняли повреждения в электросети. Очевидцы поделились с интернет-пользователями видеозаписью с «фейерверком-выключателем». Уточняется, точечный пуск произвели молодые люди на улице Горная. Петарда попала в одну из линий электропередач, спровоцировав короткое замыкание и отключение 3-х подстанций.