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Во Владивостоке в Новый год запущенная петарда вызвала «конец света»
Во Владивостоке из-за запущенной сразу после боя курантов петарды обесточился один из микрорайонов города. «Конец света» в Новый год сняли на видео жители столицы Приморского края.

Во Владивостоке в Новый год запущенная петарда вызвала «конец света»


Оставшиеся без электричества люди праздновали наступление нового 2018 года при свечах и в разочарованном состоянии. Специалисты на протяжении 4-х часов устраняли повреждения в электросети. Очевидцы поделились с интернет-пользователями видеозаписью с «фейерверком-выключателем». Уточняется, точечный пуск произвели молодые люди на улице Горная. Петарда попала в одну из линий электропередач, спровоцировав короткое замыкание и отключение 3-х подстанций.



«После новогоднего поздравления Владимира Путина в нашем доме наступил, можно сказать, «конец света». Сидели при свечах, как в 90-е годы. Просто идеальный Новый год», - написала в комментариях к видео одна из жительниц Владивостока.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 12:57
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