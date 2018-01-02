Перед Новым годом Сергей Лазарев в Instagram показал поклонникам лицо своего сына
Сергей Лазарев перед Новым годом решил порадовать поклонников, показав им, наконец, лицо своего сына. Певец разместил в микроблоге Instagram праздничный снимок с маленьким Никитой, чем вызвал немалый восторг у фанатов его творчества.
В посте к фото Сергей Лазарев поздравил подписчиков Instagram с Новым годом и пожелал всем успехов. Он призвал фолловеров забрать в 2018 год хорошие воспоминания с 2017 года, а плохие навсегда оставить за завесой уходящего года. Также исполнитель поблагодарил всех тех, кто его поддерживал, слушал музыкальные композиции и писал восторженные комментарии к его новому альбому «В Эпицентре». В качестве благодарности артис порадовал фанатов, показав им лицо своего наследника.
Поклонники оценили фотопубликацию почти 300 тысячами «лайков». «Два самых шикарных и любимых джентльмена», - написала одна из подписчиц Instagram в комментарии к снимку, на котором Сергей Лазарев и маленький Никита облачены в белые строгие костюмы, держатся за руки и кажутся весьма счастливыми.
Ранее певец рассказал о хобби своего сына.
В посте к фото Сергей Лазарев поздравил подписчиков Instagram с Новым годом и пожелал всем успехов. Он призвал фолловеров забрать в 2018 год хорошие воспоминания с 2017 года, а плохие навсегда оставить за завесой уходящего года. Также исполнитель поблагодарил всех тех, кто его поддерживал, слушал музыкальные композиции и писал восторженные комментарии к его новому альбому «В Эпицентре». В качестве благодарности артис порадовал фанатов, показав им лицо своего наследника.
Поклонники оценили фотопубликацию почти 300 тысячами «лайков». «Два самых шикарных и любимых джентльмена», - написала одна из подписчиц Instagram в комментарии к снимку, на котором Сергей Лазарев и маленький Никита облачены в белые строгие костюмы, держатся за руки и кажутся весьма счастливыми.
Ранее певец рассказал о хобби своего сына.
Автор: Воробьева Алина