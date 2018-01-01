В Ростове у главной ёлки в Новый год произошло массовое побоище
В ночь на 1 января на центральной улице Ростова произошло массовое побоище. Инцидент имел место у главной ёлки города, криминогенным фактором в данной ситуации стал алкоголь.
Массовое побоище перед входом парка им. Горького спровоцировал словесный конфликт, в ходе которого оппоненты, не сумев мирным путём уладить ссору, применили кулаки. Правоохранители Ростова, дежурившие в районе главной ёлки города, применили необходимые меры и прекратили драку.
Напомним, в Ростове запретили торговать на незаконных ёлочных рынках.
Массовое побоище перед входом парка им. Горького спровоцировал словесный конфликт, в ходе которого оппоненты, не сумев мирным путём уладить ссору, применили кулаки. Правоохранители Ростова, дежурившие в районе главной ёлки города, применили необходимые меры и прекратили драку.
Напомним, в Ростове запретили торговать на незаконных ёлочных рынках.
Автор: Воробьева Алина