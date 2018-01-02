Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Технологии

Компания Huawei продала 153 миллиона смартфонов за 2017 год
Руководители компании Huawei решили отчитаться за уровень продаж смартфонов за 2017 год. Оказалось, что производители сумели реализовать около 153 миллиона мобильных устройств, повысив оборот на 15%.

Компания Huawei продала 153 миллиона смартфонов за 2017 год


Как заявил Кен Ху, занимающий должность главы компании Huawei, данное количество отгруженной продукции заняло приблизительно 10% всего рынка. В позапрошлом году разработчики сумели продать только 139 миллионов смартфонов. На сегодняшний день производители занимают третье место в рейтинге наиболее крупных корпораций по выпуску мобильных гаджетов. До 2021 года они планируют опередить даже Samsung Apple.

К 2020 году работники Huawei собираются вывести бренд Honor в список пяти лучших и укрепить позиции на западном рынке. Через мобильных операторов компания намерена продавать смартфоны и в США. Также планируется реализация модели Mate 10, однако неизвестно, с кем будут сотрудничать производители для успешных продаж новинки.

Ранее сообщалось, что Huawei вошла в список лучших бюджетных гаджетов прошлого года.
Автор: Татьяна Кравченко
Сегодня, 09:21
Читайте также
Загрузка...
В МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение
Эксперты: Курс доллара начал год глобальным
В ЛНР заявили о танках и САУ Украины у линии
Аксаков: Снижение ключевой ставки ЦБ может
В Киеве состоялось факельное шествие ко дню
Украина увеличила добычу газа в 2017 году более
Эксперты: Биткоин впервые за несколько лет начал
В России Госдума повысила акцизные сборы на новые
В Таганроге голая «снегурочка» пробежалась по
Эксперты: Десятилетний период похолодания
В Уфе водители 215 машин устроили новогодний
В Екатеринбурге автомобилисты создали в честь
Добавление комментария
Последние новости
02.01, 19:20 Модель Гайянэ Багдасарян отрезала спящему мужчине хвост
02.01, 19:15 В Омске пьяная официантка замерзла в снегу на Новый год
02.01, 19:14 В Сети опубликовали трейлер фильма «Тренер» Данилы
02.01, 19:12 Актриса Мария Кожевникова впервые показала младшего сына
02.01, 19:00 В Петрозаводске водитель скрылся с места ДТП после
02.01, 18:45 Во Владивостоке в ходе «гонок» столкнулись две иномарки
02.01, 18:44 Эксперты определили самые популярные тюнинг-элементы
02.01, 18:39 В Москве прогремел взрыв недалеко от заправки «ЛУКойла»
02.01, 18:30 В Самарской области женщина получила 5,6 лет тюрьмы за
02.01, 18:15 Ученые: Самым благоприятным днем для зачатия ребенка
02.01, 18:00 В МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за
02.01, 17:45 В Оренбургской области семь человек сгорели заживо в
02.01, 17:30 Яна Рудковская в День рождения блистала в платье
02.01, 17:15 В ДТП с Opel Vivaro в Тульской области пострадали шесть
02.01, 17:05 Фанаты заподозрили модель Анастасию Костенко в
02.01, 17:01 Эксперты: Курс доллара начал год глобальным падением
02.01, 16:45 Алла Пугачева лично позвонила обвинившему ее в плагиате
02.01, 16:30 Дана Борисова расплакалась из-за подборки писем
02.01, 16:15 Учёные: Во время секса на Марсе партнёры будут
02.01, 16:00 В новом году Юлианна Караулова мечтает создать семью,