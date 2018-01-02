Компания Huawei продала 153 миллиона смартфонов за 2017 год
Руководители компании Huawei решили отчитаться за уровень продаж смартфонов за 2017 год. Оказалось, что производители сумели реализовать около 153 миллиона мобильных устройств, повысив оборот на 15%.
Как заявил Кен Ху, занимающий должность главы компании Huawei, данное количество отгруженной продукции заняло приблизительно 10% всего рынка. В позапрошлом году разработчики сумели продать только 139 миллионов смартфонов. На сегодняшний день производители занимают третье место в рейтинге наиболее крупных корпораций по выпуску мобильных гаджетов. До 2021 года они планируют опередить даже Samsung Apple.
К 2020 году работники Huawei собираются вывести бренд Honor в список пяти лучших и укрепить позиции на западном рынке. Через мобильных операторов компания намерена продавать смартфоны и в США. Также планируется реализация модели Mate 10, однако неизвестно, с кем будут сотрудничать производители для успешных продаж новинки.
Ранее сообщалось, что Huawei вошла в список лучших бюджетных гаджетов прошлого года.
Как заявил Кен Ху, занимающий должность главы компании Huawei, данное количество отгруженной продукции заняло приблизительно 10% всего рынка. В позапрошлом году разработчики сумели продать только 139 миллионов смартфонов. На сегодняшний день производители занимают третье место в рейтинге наиболее крупных корпораций по выпуску мобильных гаджетов. До 2021 года они планируют опередить даже Samsung Apple.
К 2020 году работники Huawei собираются вывести бренд Honor в список пяти лучших и укрепить позиции на западном рынке. Через мобильных операторов компания намерена продавать смартфоны и в США. Также планируется реализация модели Mate 10, однако неизвестно, с кем будут сотрудничать производители для успешных продаж новинки.
Ранее сообщалось, что Huawei вошла в список лучших бюджетных гаджетов прошлого года.
Автор: Татьяна Кравченко