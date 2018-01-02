Ученые: В Антарктиде существует угрожающая апокалипсисом аномалия
Под массивным ледяным панцирем в Антарктиде ученые выявили аномалию, от неё исходят мощные гравитационные импульсы. Уфологи утверждают, что данное явление угрожает Земле апокалипсисом.
Зона с аномальным явлением выявлена на территории Земли Уилкса (Восточная Антарктида). Сообщается, что более 10 лет назад орбитальные спутники зафиксировали в данном месте кратер гигантских размеров, его диаметр составляет 600 километров. По мнению конспирологов, в этом месте может находиться часть крупного астероида, упавшего на Голубую планету в мезозойскую или палеозойскую эру. Вблизи объекта обнаружены древние бактерии. Ранее, как утверждают исследователи, на Земле подобные микроорганизмы не встречались.
По мнению уфологов, имеется другая версия. Согласно предположениям специалистов, под слоем ледового панциря может находиться секретная база инопланетян. Они могут заниматься подготовкой к нападению на человечество.
Зона с аномальным явлением выявлена на территории Земли Уилкса (Восточная Антарктида). Сообщается, что более 10 лет назад орбитальные спутники зафиксировали в данном месте кратер гигантских размеров, его диаметр составляет 600 километров. По мнению конспирологов, в этом месте может находиться часть крупного астероида, упавшего на Голубую планету в мезозойскую или палеозойскую эру. Вблизи объекта обнаружены древние бактерии. Ранее, как утверждают исследователи, на Земле подобные микроорганизмы не встречались.
По мнению уфологов, имеется другая версия. Согласно предположениям специалистов, под слоем ледового панциря может находиться секретная база инопланетян. Они могут заниматься подготовкой к нападению на человечество.
Автор: Семен Зайцев