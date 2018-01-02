Ученые предсказали опустынивание четверти суши Земли
Ученые предсказали значительное осушение около четверти поверхности суши на Земле. Научные деятели воспользовались всевозможными сценариями климатических моделей для точного предположения процесса опустынивания земельных участков.
Протекание ацидификации, то есть уменьшения значения водородного показателя, в этом случае применительно к почве, представляет значительную угрозу, так как вызывает ускорение дегенерации на многих территориях суши и, как следствие — опустынивание. Это становится причиной исчезновения почти всех растений и деревьев, на которых лежит решающая задача в переработке углекислого газа, нагревающего Землю.
Группой ученых было обнаружено, что при достижении итогового нагревания планеты еще на 2° C, которое предположительно произойдет на временном отрезке 2052-2070 гг., около 30% от всей площади суши станут значительно высохшими. Такой процесс произойдет даже при успешной остановке темпов роста увеличения температуры воздушных масс.
Протекание ацидификации, то есть уменьшения значения водородного показателя, в этом случае применительно к почве, представляет значительную угрозу, так как вызывает ускорение дегенерации на многих территориях суши и, как следствие — опустынивание. Это становится причиной исчезновения почти всех растений и деревьев, на которых лежит решающая задача в переработке углекислого газа, нагревающего Землю.
Группой ученых было обнаружено, что при достижении итогового нагревания планеты еще на 2° C, которое предположительно произойдет на временном отрезке 2052-2070 гг., около 30% от всей площади суши станут значительно высохшими. Такой процесс произойдет даже при успешной остановке темпов роста увеличения температуры воздушных масс.
Автор: Дягилев Михаил