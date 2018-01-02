Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Наука / Важно

Ученые предсказали опустынивание четверти суши Земли
Ученые предсказали значительное осушение около четверти поверхности суши на Земле. Научные деятели воспользовались всевозможными сценариями климатических моделей для точного предположения процесса опустынивания земельных участков.

Ученые предсказали опустынивание четверти суши Земли


Протекание ацидификации, то есть уменьшения значения водородного показателя, в этом случае применительно к почве, представляет значительную угрозу, так как вызывает ускорение дегенерации на многих территориях суши и, как следствие — опустынивание. Это становится причиной исчезновения почти всех растений и деревьев, на которых лежит решающая задача в переработке углекислого газа, нагревающего Землю.

Группой ученых было обнаружено, что при достижении итогового нагревания планеты еще на 2° C, которое предположительно произойдет на временном отрезке 2052-2070 гг., около 30% от всей площади суши станут значительно высохшими. Такой процесс произойдет даже при успешной остановке темпов роста увеличения температуры воздушных масс.
Автор: Дягилев Михаил
Сегодня, 10:01
Читайте также
Загрузка...
В МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение
Эксперты: Курс доллара начал год глобальным
В ЛНР заявили о танках и САУ Украины у линии
Аксаков: Снижение ключевой ставки ЦБ может
В Киеве состоялось факельное шествие ко дню
Украина увеличила добычу газа в 2017 году более
Эксперты: Биткоин впервые за несколько лет начал
В России Госдума повысила акцизные сборы на новые
В Таганроге голая «снегурочка» пробежалась по
Эксперты: Десятилетний период похолодания
В Уфе водители 215 машин устроили новогодний
В Екатеринбурге автомобилисты создали в честь
Добавление комментария
Последние новости
02.01, 19:20 Модель Гайянэ Багдасарян отрезала спящему мужчине хвост
02.01, 19:15 В Омске пьяная официантка замерзла в снегу на Новый год
02.01, 19:14 В Сети опубликовали трейлер фильма «Тренер» Данилы
02.01, 19:12 Актриса Мария Кожевникова впервые показала младшего сына
02.01, 19:00 В Петрозаводске водитель скрылся с места ДТП после
02.01, 18:45 Во Владивостоке в ходе «гонок» столкнулись две иномарки
02.01, 18:44 Эксперты определили самые популярные тюнинг-элементы
02.01, 18:39 В Москве прогремел взрыв недалеко от заправки «ЛУКойла»
02.01, 18:30 В Самарской области женщина получила 5,6 лет тюрьмы за
02.01, 18:15 Ученые: Самым благоприятным днем для зачатия ребенка
02.01, 18:00 В МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за
02.01, 17:45 В Оренбургской области семь человек сгорели заживо в
02.01, 17:30 Яна Рудковская в День рождения блистала в платье
02.01, 17:15 В ДТП с Opel Vivaro в Тульской области пострадали шесть
02.01, 17:05 Фанаты заподозрили модель Анастасию Костенко в
02.01, 17:01 Эксперты: Курс доллара начал год глобальным падением
02.01, 16:45 Алла Пугачева лично позвонила обвинившему ее в плагиате
02.01, 16:30 Дана Борисова расплакалась из-за подборки писем
02.01, 16:15 Учёные: Во время секса на Марсе партнёры будут
02.01, 16:00 В новом году Юлианна Караулова мечтает создать семью,