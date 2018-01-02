В России Госдума повысила акцизные сборы на новые автомобили
В России депутаты Госдумы приняли закон о повышении акцизных сборов на новые автомобили. Рассмотренный проект, который начал действовать с 1 января этого года, подписал Владимир Путин.
16 ноября депутаты Госдумы рассмотрели закон и передали его членам Совфеда 22 ноября. С нового года стал действовать проект об увеличении акцизов на дизельное топливо и бензин на 50 копеек за 1 литр. Раньше обязательные выплаты в размере 420 рублей касались только транспорта со 150-сильными двигателями. Теперь для машин разных групп устанавливаются другие ценники – от 714 до 1,3 тысяч в зависимости от мощности мотора.
По словам Игоря Моржаретто, одного из аналитиков агентства «Автостат», повышение акцизов не должно коснуться бюджетных моделей или наиболее популярных. Для основной массы автолюбителей нововведения окажутся и вовсе незаметными. Автомобили с мощными двигателями будут стоить еще дороже, поэтому эксперты считают условия законопроекта достаточно странными. Государственная казна может потерять средства, а не заработать их.
Ранее сообщалось о повышении акцизов на бензин.
16 ноября депутаты Госдумы рассмотрели закон и передали его членам Совфеда 22 ноября. С нового года стал действовать проект об увеличении акцизов на дизельное топливо и бензин на 50 копеек за 1 литр. Раньше обязательные выплаты в размере 420 рублей касались только транспорта со 150-сильными двигателями. Теперь для машин разных групп устанавливаются другие ценники – от 714 до 1,3 тысяч в зависимости от мощности мотора.
По словам Игоря Моржаретто, одного из аналитиков агентства «Автостат», повышение акцизов не должно коснуться бюджетных моделей или наиболее популярных. Для основной массы автолюбителей нововведения окажутся и вовсе незаметными. Автомобили с мощными двигателями будут стоить еще дороже, поэтому эксперты считают условия законопроекта достаточно странными. Государственная казна может потерять средства, а не заработать их.
Ранее сообщалось о повышении акцизов на бензин.
Автор: Татьяна Кравченко