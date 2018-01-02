Алексей Панин встречал Новый год, чиня с сантехниками прорванные у него дома трубы
За полчаса до наступления Нового года в доме Алексея Панина прорвало трубы. Артист вызвал сантехников, с которыми и ликвидировал поломку, вместо того чтобы отдыхать с семьёй за праздничным столом.
О том, как неординарно ему пришлось встречать Новый год, Алексей Панин рассказал корреспондентам еженедельника «Звезда». Актёр уточнил, что 31 декабря они с дочерью гуляли в центре с друзьями, «заглянули» в ЦУМ, а также навестили всех своих родственников. Когда они вернулись домой и приготовились отмечать праздник, прорвавшие трубы поменяли все планы Алексея Панина.
Напомним, Сергей Лазарев в преддверии Нового года порадовал фанатов, показав лицо сына.
О том, как неординарно ему пришлось встречать Новый год, Алексей Панин рассказал корреспондентам еженедельника «Звезда». Актёр уточнил, что 31 декабря они с дочерью гуляли в центре с друзьями, «заглянули» в ЦУМ, а также навестили всех своих родственников. Когда они вернулись домой и приготовились отмечать праздник, прорвавшие трубы поменяли все планы Алексея Панина.
«После того как прибыла аварийная бригада, мы вместе с сантехниками, для которых я оказался любимым героем кинофильмов, встречали праздник с тряпками и соком в руках. На следующий день мы с дочерью поехали в ресторан есть суп», - вспоминает артист.
Напомним, Сергей Лазарев в преддверии Нового года порадовал фанатов, показав лицо сына.
Автор: Воробьева Алина