«Дом-2»: Антон Гусев и Виктория Романец удивили участников проекта своей тупостью
Бывшие представители программы «Дом-2» Антон Гусев и Виктория Романец сумели удивить нынешних участников проекта своей тупостью. Супруги были приглашены на запись новогоднего эфира передачи.
Влюбленной звездной паре предоставили возможность поздравления давних соратников с Новым Годом. Стоит отметить, что об этом случае многие из поклонников «Дом-2» позднее пожалели. Зрители передачи выразили негативное мнение по новогоднему обращению звездной пары, у которых получилось «нести сплошную ахинею». Антон Гусев передал всем пожелание «секса и денег», заметив, что эти вещи важнее любых чувств. Виктория Романец пожелала в похожем стиле самого необходимого в жизни, но еще дополнила, что можно без проблем купить любовь со здоровьем, лишь бы были деньги.
Также девушка не удержалась и похвасталась своими обновками гардероба и гаража — красивым платьем, замечательными туфлями и дорогим автомобилем. Фанаты проекта «Дом-2 уже охарактеризовали звездную пару недалекой и слишком тщеславной.
Влюбленной звездной паре предоставили возможность поздравления давних соратников с Новым Годом. Стоит отметить, что об этом случае многие из поклонников «Дом-2» позднее пожалели. Зрители передачи выразили негативное мнение по новогоднему обращению звездной пары, у которых получилось «нести сплошную ахинею». Антон Гусев передал всем пожелание «секса и денег», заметив, что эти вещи важнее любых чувств. Виктория Романец пожелала в похожем стиле самого необходимого в жизни, но еще дополнила, что можно без проблем купить любовь со здоровьем, лишь бы были деньги.
Также девушка не удержалась и похвасталась своими обновками гардероба и гаража — красивым платьем, замечательными туфлями и дорогим автомобилем. Фанаты проекта «Дом-2 уже охарактеризовали звездную пару недалекой и слишком тщеславной.
Автор: Дягилев Михаил