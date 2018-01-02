Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег выходит замуж
Эрика Герцег, солистка музыкальной группы «ВИА Гра» собирается выйти замуж. К такому выводу пришли ее фанаты после просмотра новогоднего видеоролика, который появился на странице в Instagram украинской исполнительницы.
Эрика Герцег в микроблоге опубликовала видео, где решила поздравить своих поклонников с Новым Годом. Певица сделала запись на фоне украшенной елки и пожелала пользователям Сети любить и быть любимыми. По мнению солистки популярного коллектива «ВИА Гра», это самое главное в жизни каждого человека. В конце видеоролика она послала фанатам воздушный поцелуй. Фолловеры заметили, что на безымянном пальце артистка носит обручальное кольцо и предположили, что знаменитость готовится выйти замуж.
Сама же Герцег не стала комментировать появившиеся предположения. За сутки публикацию исполнительницы просмотрели более 100 тысяч пользователей Сети. В комментариях фанаты стали благодарить артистку за искренние пожелания и начали писать свои новогодние поздравления.
Ранее сообщалось, что Эрика Герцег опубликовала откровенную фотографию.
Эрика Герцег в микроблоге опубликовала видео, где решила поздравить своих поклонников с Новым Годом. Певица сделала запись на фоне украшенной елки и пожелала пользователям Сети любить и быть любимыми. По мнению солистки популярного коллектива «ВИА Гра», это самое главное в жизни каждого человека. В конце видеоролика она послала фанатам воздушный поцелуй. Фолловеры заметили, что на безымянном пальце артистка носит обручальное кольцо и предположили, что знаменитость готовится выйти замуж.
Сама же Герцег не стала комментировать появившиеся предположения. За сутки публикацию исполнительницы просмотрели более 100 тысяч пользователей Сети. В комментариях фанаты стали благодарить артистку за искренние пожелания и начали писать свои новогодние поздравления.
Ранее сообщалось, что Эрика Герцег опубликовала откровенную фотографию.
Автор: Татьяна Кравченко