СМИ: Ксения Собчак станцевала с бутылкой у храма в стиле Pussy Riot
Ксения Собчак, находясь у ворот одного из православных храмов Москвы, станцевала в стиле популярной панк-группы Pussy Riot. В РПЦ поступок журналистки назвали «выходкой», пишет РЕН ТВ.
Одна из кандидатов на пост главы российского государства, Ксения Собчак, разместила в своем микроблоге, в соцсети Instagram, видеосюжет. Под роликом имеется сообщение: «About last night или «Пусси Райот уже не те». В связи с произошедшим в Русской православной церкви прокомментировали поступок журналиста. Вахтанг Кипшидзе, заместитель синодального отдела патриархата города Москвы, сообщил: «Мы выходки людей, танцующих ночью с бутылками, как представляется спиртных напитков, в руках, не комментируем».
Кипшидзе осуществляет работу по взаимоотношениям церкви со СМИ и обществом. Особо отмечено, что в руках мужчины, танцевавшего рядом с Собчак, была бутылка. Ранее Центризбирком зарегистрировал Собчак в качестве кандидата на пост главы Российской Федерации, ей официально разрешили начать сбор подписей.
Одна из кандидатов на пост главы российского государства, Ксения Собчак, разместила в своем микроблоге, в соцсети Instagram, видеосюжет. Под роликом имеется сообщение: «About last night или «Пусси Райот уже не те». В связи с произошедшим в Русской православной церкви прокомментировали поступок журналиста. Вахтанг Кипшидзе, заместитель синодального отдела патриархата города Москвы, сообщил: «Мы выходки людей, танцующих ночью с бутылками, как представляется спиртных напитков, в руках, не комментируем».
Кипшидзе осуществляет работу по взаимоотношениям церкви со СМИ и обществом. Особо отмечено, что в руках мужчины, танцевавшего рядом с Собчак, была бутылка. Ранее Центризбирком зарегистрировал Собчак в качестве кандидата на пост главы Российской Федерации, ей официально разрешили начать сбор подписей.
Автор: Семен Зайцев