Эксперты: Десятилетний период похолодания начнется в России с 2018 года
Эксперт Геннадий Матишов, председатель Южного научного центра РАН, заявил о наступлении десятилетнего периода похолодания на территории России с 2018 года. По словам российского академика и научного деятеля, климат является цикличным.
Последние несколько лет люди могли наблюдать предвестников наступления длительного периода похолодания. Эксперт указывает на весенние месяцы, когда температура была достаточно низкой. В первые шесть месяцев прошлого года показатели оказывались ниже установленной климатической нормы. Дождливые погодные условия стали причиной поздней вегетации, которая и привела к неурожаю плодовых культур.
В июне прошлого года Московская служба психологической помощи получила 3,8 тысяч обращений, что на 14% больше, нежели в 2016 году. Специалисты отметили, что погода способна влиять на состояние людей и провоцировать появление депрессивного состояния. Также она может стать причиной апатии, упадка сил или же плохого настроения.
Последние несколько лет люди могли наблюдать предвестников наступления длительного периода похолодания. Эксперт указывает на весенние месяцы, когда температура была достаточно низкой. В первые шесть месяцев прошлого года показатели оказывались ниже установленной климатической нормы. Дождливые погодные условия стали причиной поздней вегетации, которая и привела к неурожаю плодовых культур.
В июне прошлого года Московская служба психологической помощи получила 3,8 тысяч обращений, что на 14% больше, нежели в 2016 году. Специалисты отметили, что погода способна влиять на состояние людей и провоцировать появление депрессивного состояния. Также она может стать причиной апатии, упадка сил или же плохого настроения.
Автор: Татьяна Кравченко