Максим Галкин показал на видео в Instagram встречу Нового года и салюты
Максим Галкин разместил в соцсети Instagram очередной ролик, на кадрах которого запечатлены моменты встречи Нового года. На видео юморист показал Лизу и Гарри, Никиту Преснякова, нарядную ёлку, салюты и праздничный стол.
В начале видеопубликации Лиза в наряде принцессы шествует к ёлке и грациозно разворачивается, далее у новогоднего дерева появляется Гарри, произносящий фразу «Мечта сбывается» под закадровый смех отца. Затем к звёздной чете в гости приходит Никита Пресняков, который барабанит по подарку, чем вызывает немалый восторг у детей Максима Галкина и Аллы Пугачёвой.
После этого шоумен демонстрирует на видео салюты, снятые из окна особняка, а затем показывает фрагмент праздничного застолья, во время которого гости смотрят по телевизору выступление Примадонны.
Ролик положительно оценили почти полмиллиона подписчиков Instagram. В комментариях они в очередной раз восхитились своими кумирами, поздравили их с Новым годом и написали множество комплиментов и пожеланий.
Ранее Максим Галкин опубликовал в Instagram трогательное фото супруги и дочери.
В начале видеопубликации Лиза в наряде принцессы шествует к ёлке и грациозно разворачивается, далее у новогоднего дерева появляется Гарри, произносящий фразу «Мечта сбывается» под закадровый смех отца. Затем к звёздной чете в гости приходит Никита Пресняков, который барабанит по подарку, чем вызывает немалый восторг у детей Максима Галкина и Аллы Пугачёвой.
После этого шоумен демонстрирует на видео салюты, снятые из окна особняка, а затем показывает фрагмент праздничного застолья, во время которого гости смотрят по телевизору выступление Примадонны.
Ролик положительно оценили почти полмиллиона подписчиков Instagram. В комментариях они в очередной раз восхитились своими кумирами, поздравили их с Новым годом и написали множество комплиментов и пожеланий.
Ранее Максим Галкин опубликовал в Instagram трогательное фото супруги и дочери.
Автор: Воробьева Алина