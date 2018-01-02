Сын Яны Рудковской поздравил маму с Днем Рождения на своей странице в Instagram
Сын Яны Рудковской поздравил маму с Днем Рождения на своей странице в Instagram. Трогательный пост сопровожден фотографией, где Гном Гномыч целует ее.
Сегодня Яна Александровна Рудковская празднует день рождение. Ей исполнилось 42 года. К поздравлениям сына уже присоединились поклонники, также выразив свои поздравления. Пост сына Евгения Плющенко за 5 минут собрал почти 1000 "лайков".
Сегодня Яна Александровна Рудковская празднует день рождение. Ей исполнилось 42 года. К поздравлениям сына уже присоединились поклонники, также выразив свои поздравления. Пост сына Евгения Плющенко за 5 минут собрал почти 1000 "лайков".
Автор: Маргарита Лисарова