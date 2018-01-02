СМИ: Невеста солиста группы Muse снялась топлес в фотосессии от Lickerish
Известная американская модель Эль Эванс (Elle Evans) получила в декабре предложение руки и сердца от лидера группы Muse Мэттью Беллами. Вслед за этим девушка разместила в Сети снимки обнаженной натуры с фотосессии.
Эванс в скором времени выйдет замуж за фронтмена рок группы Muse Мэттью Беллами. Масс-медиа сообщают, что 28-летняя молодая женщина «купается в лучах славы», «активно продвигая своё тело в шоу-бизнесе». На фотосессии девушка снялась топлесс, мероприятие инициировано компанией фотосиндицирования Lickerish. Медиа издание Daily Mail сообщает, что снимки сделаны Бри Чайлдерс, известной своими работами, специалист проживает в Калифорнии. Она также снимает моделей для популярного журнала Playbоy. На снимках Эванс демонстрирует не только эксклюзивное нижнее белье, но и свои формы, пишут массмедиа.
Особо отмечено, что в 2013 году молодая женщина появилась обнажённой в видеоклипе Робина Тика, снятого для сингла Blurred Lines. Ролик собрал более 200 миллионов просмотров, а модель из Техаса стала знаменитой. В июне 2015 года девушка снялась в клипе сингла Mercy своего будущего мужа.
Эванс в скором времени выйдет замуж за фронтмена рок группы Muse Мэттью Беллами. Масс-медиа сообщают, что 28-летняя молодая женщина «купается в лучах славы», «активно продвигая своё тело в шоу-бизнесе». На фотосессии девушка снялась топлесс, мероприятие инициировано компанией фотосиндицирования Lickerish. Медиа издание Daily Mail сообщает, что снимки сделаны Бри Чайлдерс, известной своими работами, специалист проживает в Калифорнии. Она также снимает моделей для популярного журнала Playbоy. На снимках Эванс демонстрирует не только эксклюзивное нижнее белье, но и свои формы, пишут массмедиа.
Особо отмечено, что в 2013 году молодая женщина появилась обнажённой в видеоклипе Робина Тика, снятого для сингла Blurred Lines. Ролик собрал более 200 миллионов просмотров, а модель из Техаса стала знаменитой. В июне 2015 года девушка снялась в клипе сингла Mercy своего будущего мужа.
Автор: Семен Зайцев