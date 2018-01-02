В Таганроге голая «снегурочка» пробежалась по улицам города
В Таганроге неизвестная девушка-«снегурочка» решила раздеться и пробежать по улицам города 1 января текущего года. По словам очевидцев, она устроила на глазах у многих людей целое эротическое представление, сняв одежду.
В качестве танцевальной площадки девушка выбрала место недалеко от гостиницы «Таганрог». Из одежды на местной жительнице была только куртка синего цвета. В основном на действия «снегурочки» обращали внимание мужчины, а некоторые представители сильного пола даже пытались составить ей компанию. Очевидцы стали снимать эротическую программу на камеры своих смартфонов.
Ранее сообщалось, что в Таганроге неизвестная женщина пробежалась по улицам голой, а затем искупалась в заливе.
В качестве танцевальной площадки девушка выбрала место недалеко от гостиницы «Таганрог». Из одежды на местной жительнице была только куртка синего цвета. В основном на действия «снегурочки» обращали внимание мужчины, а некоторые представители сильного пола даже пытались составить ей компанию. Очевидцы стали снимать эротическую программу на камеры своих смартфонов.
Ранее сообщалось, что в Таганроге неизвестная женщина пробежалась по улицам голой, а затем искупалась в заливе.
Автор: Татьяна Кравченко