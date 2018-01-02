Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Скаут на вечеринке показала «бабушкины» трусы
Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Скаут смогла удивить поклонников поступком на вечеринке по случаю Нового года. В Instagram девушки была опубликована фотография, на которой она, подняв юбку, демонстрирует «бабушкины трусы».
За последнее время дочери голливудских звезд БрюсУиллиса и Деми Мур сумели создать публичную атмосферу эпатажа. Девушки уже не один раз бывали действующими персонами в скандалах, специально делали обнажение для снимков и фотографировались в неприличных нарядах. Реакция на такие выходки у знаменитых родителей неизвестна, но основная часть поклонников возмущена.
На новой публикации в Instagram Таллула предоставила возможность посмотреть, каким образом ее сестра Скаут встретила Новый год. В кадре девушка в обыкновенном красном платье стоит рядом с известным персонажем «Звездных войн» Йодо. Дочь голливудских актеров во время снимка специально задрала подол платья и показала свои трусы. Такое нижнее белье подписчики назвали «бабушкиным» и раскритиковали поступок Скаут. Не так давно своих поклонников удивила старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, оголив на фото свою грудь.
За последнее время дочери голливудских звезд БрюсУиллиса и Деми Мур сумели создать публичную атмосферу эпатажа. Девушки уже не один раз бывали действующими персонами в скандалах, специально делали обнажение для снимков и фотографировались в неприличных нарядах. Реакция на такие выходки у знаменитых родителей неизвестна, но основная часть поклонников возмущена.
На новой публикации в Instagram Таллула предоставила возможность посмотреть, каким образом ее сестра Скаут встретила Новый год. В кадре девушка в обыкновенном красном платье стоит рядом с известным персонажем «Звездных войн» Йодо. Дочь голливудских актеров во время снимка специально задрала подол платья и показала свои трусы. Такое нижнее белье подписчики назвали «бабушкиным» и раскритиковали поступок Скаут. Не так давно своих поклонников удивила старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, оголив на фото свою грудь.
Автор: Дягилев Михаил