Поклонники посоветовали Гаянэ Багдасарян научиться прыгать в воду
Известной модели Гаянэ Багдасарян посоветовали научиться прыгать в воду, а не трясти "пятой точкой". Данные высказывания поклонников начали появляться под новым опубликованным видео.
Гаянэ Багдасарян опубликовала в Instagram видео, на котором она активно трясет попой, а после ролик замедляется в момент ее прыжка в воду. Многие поклонники оценили красоту девушки, но нашлись и те, кто посчитал, что фигура у нее красивая, но вот прыгать в воду она не умеет. Отдельные пользователи поинтересовались, как долго она еще будет отдыхать.
Перед празднованием Нового года, она также публиковала на все общее обозрение ролик, в котором рыжий мужчина выносил ее голую из байсена.
Гаянэ Багдасарян опубликовала в Instagram видео, на котором она активно трясет попой, а после ролик замедляется в момент ее прыжка в воду. Многие поклонники оценили красоту девушки, но нашлись и те, кто посчитал, что фигура у нее красивая, но вот прыгать в воду она не умеет. Отдельные пользователи поинтересовались, как долго она еще будет отдыхать.
Перед празднованием Нового года, она также публиковала на все общее обозрение ролик, в котором рыжий мужчина выносил ее голую из байсена.
Автор: Маргарита Лисарова