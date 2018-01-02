Ольга Бузова пролила слезы перед своими подписчиками Instagram
Новый 2018 год наступил, и звезды шоу-бизнеса по-прежнему радуют своими откровениями. Новогодней ночью известная певица и телеведущая Ольга Бузова решила напомнить о себе новым видео, где у нее текут слезы.
На своей странице в Instagram Ольга выложила видео празднования нового года. В окружении подруг девушка держит в руках бокал шампанского и проливает слезы. По комментариям самой певицы - это всего лишь вода. Ольга подписала видео словами из своей нашумевшей песни «Мне больше не больно» и поставила хештек #моилюдивсегдасомной.
Ольга Бузова обещает своим подписчикам, что в этом году она будет счастлива.
На своей странице в Instagram Ольга выложила видео празднования нового года. В окружении подруг девушка держит в руках бокал шампанского и проливает слезы. По комментариям самой певицы - это всего лишь вода. Ольга подписала видео словами из своей нашумевшей песни «Мне больше не больно» и поставила хештек #моилюдивсегдасомной.
Ольга Бузова обещает своим подписчикам, что в этом году она будет счастлива.
Автор: Бойцова Мария